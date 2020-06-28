شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر استمرار جوميز.. وبامبو يقترب من العودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فكرة توجيه الشكر للفرنسى ديدييه جوميز، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خلال الفترة الحالية، بعد اقتراب عودة بطولة الدورى الممتاز للانطلاق من جديد، بعد توقفت دام لعدة شهور بسبب فيروس كورونا، الذى تسبب فى توقف النشاط، وقرر مجلس الإدارة، برئاسة إبراهيم عثمان، استمرار جوميز فى منصبه كمدير فنى للفريق لحين انتهاء الموسم الحالى، وكذلك البطولة العربية، التى تأهل فيها الفريق للدور قبل النهائى وخاض مباراة الذهاب فى الإسماعيلية أمام الرجاء المغربى، ووفقاً للجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى فإن فكرة رحيل المدير الفنى فى الوقت الحالى ستؤثر بشكل سلبى على الفريق، لاسيما أنه وضع يده على مواطن القوة والضعف فى حال التعاقد مع مدير فنى جديد سيكون الأمر صعباً على الانصهار داخل بوتقة الفريق بسبب ضيق الوقت.

من جهة أخرى، يدرس كريم بامبو، لاعب الزمالك، العودة إلى الإسماعيلى مرة أخرى، بعد فترة التألق التى شهدها مع الفريق قبل انضمامه لصفوف الزمالك، وأنهى اللاعب اتفاقه مع مسؤولى الدراويش على عودته للفريق فى حال عدم قيده فى قائمه الزمالك، كما رفض اللاعب الدخول فى صفقات تبادلية تؤدى لانضمامه إلى ناد آخر لا يرغب فى اللعب ضمن صفوفه.

وكان كريم بامبو قد خرج تماما من حسابات الفرنسى كارتيرون منذ تولى الأخير القيادة الفنية لفريق الزمالك خلفا للصربى ميتشو، ولم يشارك بامبو سوى فى فترات قليلة جديدة، مما جعل بقاءه فى صفوف الزمالك للموسم المقبل أمرا صعبا، وتبحث إدارة النادى دخول اللاعب ضمن صفقات تبادلية مع أندية أخرى لتدعيم صفوف الأبيض فى الصيف المقبل. فيما ينتظر مسؤولو النادى الموعد الجديد من الشركة التى تشرف على إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا للاعبى الدورى الممتاز، استعدادا لاستئناف المسابقة، خاصة أنه كان من المقرر أن يخضع لاعبو الإسماعيلى لعمل المسحات الثلاثاء الماضى،