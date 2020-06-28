شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أزمات تفسد فرحة تجديد عقد فايلر فى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، 3 أزمات جديدة خلال محادثاته الهاتفية مع مجلس إدارة النادى الأهلى وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مما أفسد فرحة إعلان تجديد عقده، وتعد أولى الأزمات رفض فايل اقتراح لجنة التخطيط في ملف عودة المغربى وليد أزارو، وجدد تمسكه بعدم عودة المهاجم المغربى في ظل بقائه في القيادة الفنية للفريق، وذلك على غير رغبة وتوصيات لجنة التخطيط التي تمسكت بعودة اللاعب لاقتناعها بقدراته وخبرته في الدورى المصرى ومحاولتها تقريب وجهات النظر.

وفى المقابل، رفض أزارو التجديد موسم مقابل تجديد إعارته، وأكد رغبته في الرحيل النهائى بسبب تعنت فايلر ضده، وتلقى الأهلى عدة عروض لشراء اللاعب من أندية إماراتية وسعودية وقطرية. ويعد غموض موقف اللاعبين المحترفين وقائمة الموسم الجديد ثانى الأزمات في ظل عدم اتضاح الرؤية أو حسم مجلس الجبلاية قراره بالنسبة لعدد اللاعبين الأجانب في القائمة، وهو ما يثير الغموض حول موقف جيرالد وفى ظل طلب فايلر الاستغناء عنه حال تقليص عدد الأجانب لرغبته في التعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر، فيما يعد تعثر المفاوضات مع رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر للتعاقد مع أحدهما ثالث الأزمات لعدم حسم نادى هيدرسيفيلد موقفه من عرض الأهلى لشراء رمضان صبحى نهائيا بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، فضلا عن مغالاة المقاولون العرب في مطالبهم المالية لضم طاهر محمد طاهر والتمسك بالحصول على 40 مليون جنيه، وهو ما اعتبره البعض أمرا مبالغا فيه، وقد يكون تكرارا لسيناريو صلاح محسن وهو ما رفضه طاهر ورد على صفحته الشخصية معلقا: (بالنسبة للناس اللى بتقول إنى لو جيت الأهلى هكون صفقة فاشلة، أنا مش هرد عليكو غير في الملعب وهتعرفوا بعدها إذا كانت فاشلة أو ناجحة، والتوفيق للجميع). من جهة أخرى أجرى لاعبو الفريق الأول المسحة الطبية الثانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، عقب نهاية المران الأول، صباح الأحد، على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وذكر الموقع الرسمى للنادى أن لاعبى الأهلى والجهاز الفنى والإدارى قاموا بإجراء المسحة الطبية الثانية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة. وكان الأهلى قد أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضى، قبل العودة إلى التدريبات، وجاءت جميع النتائج سلبية. وحرص ديفيد سيزا، المدرب العام، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف صباحا، وفقا للجدول التدريبى الذي أعده الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

فيما خاض صالح جمعة جلسة في الجيم على هامش المران.

وضمت المجموعة الأولى من اللاعبين في مران السبت كلا من: رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايى، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.

وعلى السياق الإدارى رد مجلس الإدارة على تدوينة ترك آل الشيخ بتنازله عن كافة القضايا المرفوعة ضد مجلس الإدارة بأن المجلس أغلق الملف نهائيا، وأن الأمر حاليا أمام وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن قرار المجلس برد هدايا ترك آل الشيخ.

Advertisements