شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعرض طلبات «البدري» و«غريب» للفترة المقبلة وينسق بينهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت اليوم اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد برئاسة السيد عمرو الجنايني، اجتماعا مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، في حضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ود. محمود سعد المدير الفني للاتحاد وحسام الزناتي مدير المسابقات ومحمد بركات مدير المنتخب الأول، حيث استعرض الاجتماع الذي استغرق نحو ثلاث ساعات متطلبات المنتخبين الأول والأولمبي من المسابقات المحلية قبل استئنافها.

كما استعرضت اللجنة الخماسية التصور الفني المقدم من الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول لاستعدادات الفريق خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض الخطة الفنية المقدمة من الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لاستعدادات الفريق للمشاركة في نهائيات الدورة الأولمبية صيف العام المقبل.