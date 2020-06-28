شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إعلان موعد استئناف الدوري الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري اليوم الاعلان عن الموعد الذي ستستأنف فيه مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 يوم الخميس المقبل على أن يعلن الجدول في وقت لاحق.

وقد حددت اللجنة الخماسية يوم الخميس المقبل للكشف عن موعد استئناف المسابقة بناء على ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل من مواعيد خاصة ببطولاته.