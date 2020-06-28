شكرا لقرائتكم حسين الشحات يوجه رسالة بعد إجراء جراحة عبر تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر الدولي المصري حسين الشحات، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي كافة الأشخاص الذين تواصلوا معه سواء من إدارة أو جماهير وزملاء ملعب للاطمئنان على صحته.

وكتب اللاعب الدولي الشهير: "الحمد لله حمدآ كثيرا ، كل الشكر لكل من قام بالسؤال والمتابعه بعد اجراء العمليه بالاتصال والرسائل أو كتابه كلمات اظهرت وأكدت لي مدى العلاقة التى تربطني بالجميع وان النعمة الاكبر هي حب الناس والالتفاف حولك ، زملاء واصدقاء وجماهير وغيرهم سؤالكم اغمرني بالحب وملأني بالطاقة الايجابية المؤثرة".

وأضاف: "اعتذر للذين لم اتمكن من الرد عليهم لكثرة الاتصال وعدم القدرة ولكن اُقدر الجميع الان في فتره النقاهة والمتابعة والتعافي الكامل ان شاء الله قريبآ وكلي شوق وحماس للعودة مرة اخرى للتدريبات والمباريات،كل الشكر لمنظومة وادارة النادي الاهلي وعلى رأسها الكابتن محمود الخطيب.

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منح الجهاز الطبي بالأهلي حسين الشحات مهاجم الفريق إجازة لمدة 4 أسابيع قبل العودة للتدريبات قابلة للزيادة بناءاً على حالته الطبية بعد العوة ، عقب أجرائه عملية الفتاق يوم الأحد الماضي، وذلك بعد الفحوصات الطبية التى خضع لها خلال الفترة الأخيرة، ليقوم الشحات بإجراء العملية قبل استئناف النشاط الكروي.

ويُحدد مسئولو الأهلي موعداً جديداً لإجراء مسحة كورونا لحسين الشحات، بعد تخلفه عن إجرائها مع زملائه اللاعبين لإجرائه الجراحة في نفس وقت سحب المسحة من زملائه يوم الأحد الماضي، بينما انتهت علاقة حسام عاشور قائد الأهلي بالنادي رسمياً رغم عدم انتهاء الموسم، وذلك على خلفية الخلاف الذي نشب بين الطرفيين بسبب مباراة اعتزاله.

وتجاهل مسئولو النادي الأهلي ابلاغ حسام عاشور بموعد المسحة التي تم اخذها من اللاعبين للتأكد من عدم اصابتهم بكورونا، وقام مسئولو الأهلي بعمل جروب علي الواتس اب شهد تواجد جميع اللاعبين المسجلين في القائمة باستثناء عاشور.

واكد مسئولو الأهلي ان علاقة حسام عاشور انتهت بالنادي ويقترب حسام عاشور من الانتقال لاحد اندية الدوري السعودي بعد تراجع اللاعب عن اتمام انتقاله للزمالك في اللحظات الأخيرة.