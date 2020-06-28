شكرا لقرائتكم انطلاق دوري السلة في منتصف أغسطس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، أنه تقرر انطلاق دوري السلة في منتصف اغسطس المقبل علي أن ينتهي بعد انطلاقه بـ 20 يوم علي اقل تقدير، مشيرا الي انه يتمنى استمرار البطولة دون وجود اي إعاقة، مشددا علي ان الاتحاد ملتزم بالاكواد الخاصة بوزارة الشباب والرياضة المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بلعبة السلة.

أضاف أبو فريخة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الاتحاد بصدد إجراء المسحة الطبية للاعبين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الجميع بدأ الاستعداد لعودة الدورى، لاسيما وأن الفترة قصيرة إلا إن هناك إصرار على عودة دورى كرة السلة مرة اخرى.

وكان الدكتور مجدي أكد على ثقته الكاملة دومًا في قرارات الحكومة المصرية لدعم الرياضة بمختلف ألعابها وهو ما دفع المجلس لاتخاذ قراره بوضع موعد مبدئي لعودة النشاط الرياضي في النصف الثاني من شهر أغسطس وهو ما يتماشى مع تعليمات الحكومة المصرية.

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وقال أبو فريخة: "كنا واثقين من قرارات عودة النشاط في أقرب وقت لأن الدولة المصرية داعمة بشكل كامل ودائم للرياضة واستئناف الأنشطة الرياضية دومًا".

وتابع "قرارات الحكومة بفتح الباب لاستئناف النشاط في أول شهر أغسطس يتماشى مع خطتنا في بداية النشاط في النصف الثاني من الشهر نفسه".

واستكمل رئيس الاتحاد أنه: "تم البدأ في توجيه لجنة المسابقات لوضع التصور العام لجدول المباريات المتبقية من مسابقات الدوري والكأس، وسنبدأ في فتح خطوط اتصال مع الأندية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات الدولة المصرية".