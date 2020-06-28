شكرا لقرائتكم حسام حسن لاعب المصري: الأفضل إلغاء الدوري الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري حسام حسن، لاعب المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي، أن كل الأندية المحلية في مصر تبحث عن مصلحتها في عودة الدوري ولكن الأفضل إلغاء الموسم الحالي وبدء موسم جديد في شهر سبتمبر من خلال اعداد قوي لجميع الفرق.

وأضاف لاعب المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي في برنامج لقاء خاص على قناة on time sport 1 ، قابلت التوأم في نادى الزمالك أول مرة في حياتى وبعدها التقينا في المصري والاتحاد، مؤكدا أن حب والده للتوأم حسن هو سبب تسميته وشقيقه على أسمائهم مؤكدا أن اسمه تسبب له في مشاكل كثيرة في البداية لرحيل التوأم عن الأهلي في ظروف صعبة .

وأكد حسام حسن، أنه بدأ في مركز المهاجم في مدرسة الكرة وغير المركز لوسط الملعب ، ناشئين إنبي ومن خلاله تواجدت مع منتخب الناشئين مع ربيع ياسين وهو السبب في وجوده في المنتخب.

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وتابع حسن، "تمثيل منتخب مصر في جميع الاعمار مسئولية وشرف كبير ولعبت مع منتخب الناشئين والشباب والأولمبي" ، مضيفا تمكنت من قضاء فترة نقاهة في هدوء مع ابنتى واسرتى خلال فترة التوقف، قائلا: التدريب في المنزل لا يصل باللاعب الى المستوى المطوب في المران الجماعي في النادي.