شكرا لقرائتكم مدرب تونس: المثلوثى أبلغنى باتصالات الزمالك وقلت له تحمل مسئولية قرارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس عن كواليس حديثه مع حمزة المثلوثى لاعب الصفاقسى بشأن انضمامه للزمالك، وقال مدرب تونس في تصريحات لبوابة العين الرياضية:" أعلمني اللاعب بتواجد اتصالات متقدمة مع الزمالك المصري، فضلا على تواجد رغبة من قبل بعض الأندية التونسية للفوز بخدماته، وعلى غرار ما حدث مع النقاز، قلت له إن المسألة شخصية وينبغي عليه أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ القرار الذي يراه صالحا فقط اشترطت عليه أن يلعب أساسيا وأن يقدم مردودا يسمح له بالانضمام لمنتخب تونس".

تابع :" في الحقيقة لم أتحدث مباشرة مع المثلوثي بخصوص وجهته المستقبلية، كل ما في الأمر أنني اتصلت بجميع اللاعبين قبل بداية المعسكر من أجل توضيح طريقة العمل التي سنعتمدها، فضلا عن الأهداف التي سنسعى لتحقيقها على المدى القريب.

الكبيّر استغل فرصة عودة النشاط الرياضي في تونس بعد انتهاء أزمة كورونا، من أجل تنظيم معسكر للمنتخب خلال الفترة من 9 يونيو إلى 21 من الشهر ذاته، خصّصه بالأساس للجانب البدني.

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المعسكر شهد مشاركة 25 لاعبا من بينهم عدد من محترفي الدوريين المصري السعودي، على غرار فرجاني ساسي نجم الزمالك وسعد بقير صانع ألعاب أبها، ليصبح أول منتخب في العالم يقيم معسكرا بعد توقف كورونا.

منذر الكبير تولى تدريب "نسور قرطاج" عوضا عن المدرّب الفرنسي آلان جيريس الذي فشل في قيادة منتخب تونس لاحتلال أحد المراكز الأولى في كأس أمم أفريقيا "مصر 2019"، وحقق انطلاقة موفقة في منصبه الجديد، حيث قاد الفريق للفوز في المواجهتين أمام ليبيا وغينيا الإستوائية ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط.