شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب: يجب التعامل بحذر وغرفة الملابس اخطر الاماكن لنقل اي عدوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني إن الفترة المقبلة تتطلب معاملة خاصة من الجميع وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بعناية شديدة حتى لا ندخل في ظروف صعبة، مشيرًا إلي أن نسبة الإصابة بين اللاعبين داخل الملعب ليست كبيرة ولكن داخل غرفت الملابس هو الخطر الحقيقي الذي يواجهنا لذلك قررنا في التدريبات عزل اللاعبين في غرفة الملابس ويأتون بملابسهم الى الملعب.
وقال أبو العلا خلال اجتماع اللجنة الطبية بالاولمبية المصرية مع رؤساء الاتحادات الرياضية، إن عودة كرة الصالات في الوقت الحالي صعب، موضحا انه سيتم النظر الى الملعب المكشوف في البداية كتجربة وبعدها نرى متى تعود كرة الصالات.
وأشار طبيب المنتخب الي انه تم دراسة التجربة الأوروبية وعودتهم للملاعب، مضيفًا أن هناك أشياء اصبحت محظورة مثل الحمامات أصبح كل لاعب يقضي جميع احتياجاته في منزله علاوة على عدم العناق وتبادل التيشرتات وفِي المعسكرات يتواجد كل لاعب في غرفة منعزلة.
وقررت اللجنة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، الإعلان عن الموعد الذي ستستأنف فيه مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 يوم الخميس المقبل على أن يعلن الجدول في وقت لاحق.
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