شكرا لقرائتكم محمد شبانة: الزمالك بصدد التحضير لإجراء مسحة كورونا لجميع اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة أن الزمالك في الوقت الحالي بصدد التحضير لإجراء مسحة كورونا لجميع اللاعبين والعاملين في منظومة كرة القدم بالفريق بعدما أعلن النادى عدم استكمال الدوري، خاصة إن الأمر فتح باب تساؤلات عند جماهير الزمالك بأسئلة هامة تتعلق بمتى تعود التدريبات وكيف خاصة إن الزمالك حتى حالة في عدم استكماله الدورى سيشارك في نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربى في مواجهات قد تقام في سبتمبر المقبل.

ولمتابعة لايف شبانة كاملا

Advertisements

وأوضح محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن الزمالك بصدد إجراء تحاليل وفحوصات للاعبين في الفترة المقبلة ستشمل مسحة فيروس كورونا وقياسات الفسيولوجية وطبية مختلفة للوقوف على حالة اللاعبين بشكل كامل مع عمل ملف لكل لاعب تمهيدا لعودة التدريبات عندما سيقوم الكاف بتحديد موعد مواجهتى الرجاء بشكل رسمي.

وأضاف شبانة في لايف اليوم السابع أن الزمالك تدريباته ستعود على عدة مراحل أولها تقسيم الفريق إلى مجموعات قد تصل إلى 6 مجموعات كل مجموعة ستخضع للتدريب تحت إشراف ثنائى من الجهاز الفني وسيكون التدريب للمجموعتين في توقيت واحد بتقسيم ملعب التدريب إلى نصفين في كل منتصف ستقوم مجموعة بالتدريب وعقب انتهاء المجموعتين من التدريب الذى قد يصل إلى ساعة سيتم استدعاء مجموعتين جديدتين ويظل الحال على ذلك لمدة قد تصل إلى أسبوعين قبل الانخراط في التدريبات الجماعية ثم قبل مواجهة الرجاء بوقت كافي أو قبل خوض أي مباراة ودية استعدادية سيدخل الزمالك معسكرا مغلقا قد يصل إلى أسبوعين لعزل اللاعبين تماما عن أية أمور خارجية لتجنب فيروس كورونا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.