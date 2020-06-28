شكرا لقرائتكم حسين الشحات يوجه رسالة للخطيب ورفاقه والجماهير بعد جراحة الفتاق .. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حسين الشحات نجم الأهلي ومنتخبنا الوطني رسالة بعد اجرائه جراحة الفتاق مؤخراً والتي تسببت في غيابه عن تدريبات فريقه والتي انطلقت منذ يوم الأربعاء المقبل.

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وكتب حسين الشحات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"الحمد لله حمدآ كثيرا ، كل الشكر لكل من قام بالسؤال والمتابعه بعد اجراء العمليه وعيد ميلادي بالاتصال والرسائل او كتابه كلمات اظهرت واكدت لي مدى العلاقة التى تربطني بالجميع وان النعمة الاكبر هي حب الناس والالتفاف حولك ، زملاء واصدقاء وجماهير وغيرهم .. سؤالكم اغمرني بالحب وملأني بالطاقة الايجابيه المؤثرة ...اعتذر للذين لم اتمكن من الرد عليهم لكثرة الاتصال وعدم القدرة ولكن اُقدر الجميع ، الان في فتره النقاهة والمتابعة والتعافي الكامل ان شاء الله قريبآ وكلي شوق وحماس للعودة مرة اخرى للتدريبات والمباريات،كل الشكر لمنظومة وادارة النادي الاهلي وعلى رأسها الكابتن محمود الخطيب"



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منح الجهاز الطبي بالأهلي حسين الشحات مهاجم الفريق إجازة لمدة 4 أسابيع قبل العودة للتدريبات قابلة للزيادة بناءً على حالته الطبية بعد العودة، عقب إجرائه عملية الفتاق، وذلك بعد الفحوصات الطبية التى خضع لها خلال الفترة الأخيرة، ليقوم الشحات بإجراء العملية قبل استئناف النشاط الكروي، ويُحدد مسئولو الأهلي موعدًا جديدًا لإجراء مسحة كورونا لحسين الشحات، بعد تخلفه عن إجرائها مع زملائه اللاعبين لإجرائه الجراحة في نفس وقت سحب المسحة من زملائه.