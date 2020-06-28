شكرا لقرائتكم شبانة يكشف عن تراجع اتحاد الكرة عن مقترح خوض بطولة الدوري بدون اللاعبين الدوليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تراجعت عن مقترح خوض بطولة الدوري الممتاز في الفترة المقبلة بدون اللاعبين الدوليين من أجل إنهاء البطولة خلال شهر أكتوبر المقبل ولمتابعة لايف شبانة كاملا Advertisements وتابع شبانة أنه كان هناك مقترح بلعب مباريات الدوري بدون الدوليين خاصة أنه كان مقررا إقامة توقف دولي في شهر سبتمبر قبل أن يتم استبداله بدوري أبطال افريقيا و الكونفدرالية ، ثم توقف في أكتوبر و توقف أخر في نوفمبر، ولكن هذا المقترح تم رفضه خاصة أن الأهلي والزمالك سيكونا أول الرافضين لهذا الأمر. محمد شبانة الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

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