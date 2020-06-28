شكرا لقرائتكم ليفربول يمنع أي مشجع مدان بجريمة جنائية احتفالات الفوز بالتتويج من دخول "أنفيلد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر نادي ليفربول الإنجليزي، أي مشجع يتم إدانته بارتكاب جريمة جنائية خلال الاحتفالات الحالية بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بأنه لن يتمكن من دخول ملعب "أنفيلد" مجددًا لمساندة الفريق في المباريات مستقبلًا.

ويحتفل مشجعو ليفربول بتتويج ليفربول باللقب الأول منذ 30 عامًا منذ يوم الخميس الماضي، وقد قام عدد كبير من التجمع رغم تحذيرات شرطة الميرسيسايد ومجلس مدينة ليفربول وإدارة النادي من التجمعات بسبب فيروس كورونا، بل وقام البعض منهم بأعمال شغب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية، أن النادي الإنجليزي أكد أنه سيكون هناك عقوبات على حجز تذاكر المباريات المقبلة، بحيث أن أي مشجع يتم إدانته بارتكاب جريمة جنائية ، لن يكون من حقه شراء التذاكر، وسيتم إلغاء التذكرة موسمية أوعضوية النادي أو حق شراء التذاكر مستقبلًا.

كانت تقارير صحفية قد ذكرت اليوم أن هناك اتجاه بعدم لعب ليفربول مبارياته المتبقية هذا الموسم في الدوري الانجليزي على ملعبه، إذا استمرت التجمعات وأعمال الشغب لمشجعي الريدز.

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في سياق آخر، عاد النجم المصري محمد صلاح، مع فريقه ليفربول إلى التدريبات اليوم الأحد، بعد حصول الفريق على 3 أيام راحة، عقب التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، والذي تحقق الخميس الماضي بعد فوز تشيلسي على الوصيف مانشستر سيتي بنتيجة 2-1.

وظهرت الابتسامة على وجه النجم المصري محمد صلاح، خلال التدريبات وكذلك نجوم الريدز، بعد وتحقيق لقب البريميرليج الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عامًا.

ويستعد ليفربول حاليًا لمواجهة الوصيف مانشستر سيتي المقررة الخميس المقبل، في الجولة الـ32 من الدوري الانجليزي الممتاز والتي تقام على ملعب ’’الاتحاد’’.

وكانت الأنباء السعيدة في تدريبات اليوم هي عودة السويسري شيردان شاكيري إلى التدريب مجددًا بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

شاكيري لم يشارك هذا الموسم سوى في 6 مباريات فقط مع ليفربول، بسبب الإصابات الت لاحقته طوال الموسم، بالإضافة إلى سيطرة الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو على الهجوم.