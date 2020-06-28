شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يواصل تدريباته اليوم على فترتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم على الاستاد تدريباته اليومية تحت قيادة طارق العشري المدير الفني للفريق.

ووفقًا لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري برئاسة الدكتور محمد سلطان، فقد جاء المران على فترتين متتاليتين تم خلالهما تقسيم لاعبي الفريق إلى مجموعتين ، تؤدي كل منهما المران لمدة ساعة كاملة وسط حرص كامل على تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة العدد تحقيقًا للإجراءات الاحترازية التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

Advertisements

شهد المران تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني على النواحي البدنية وخاصًة المتعلقة منها بعناصر السرعة والقوة والتحمل.

كان لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي قد خضعوا صباح اليوم للمسحة الطبية الثانية والمتعلقة بالكشف المبكر عن فيروس كوفيد 19 المستجد “كورونا” وذلك بمقر النادي المصري الرئيسي بالاستاد وذلك تحت إشراف أحد المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال والذي تعاقد معه اتحاد الكرة لاجراء تلك المسحات وتحليلها.

هذا ومن المقرر أن تظهر نتيجة المسحة الطبية الثانية خلال 48 ساعة على الأكثر ، علمًا بأن نتيجة المسحة الطبية الأولى التي خضع لها الفريق صباح الثلاثاء الماضي قد جاءت سلبية للجميع داخل الفريق.