شكرا لقرائتكم حسام حسن لاعب المصري: فقدت الذاكرة في مباراة منتخب الشباب مع زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روي حسام حسن، لاعب المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي ، قصة فقدانه للذاكرة مع منتخب الشباب بعد الالتحام في كرة عالية، وقال لاعب المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي ، كنت العب مع منتخب الشباب ضد زيمبابوي في تصفيات كاس الأمم الافريقية و أصيبت في رأسي في كرة مشتركة وأكملت المباراة وفزنا بهدف نظيف لمروان محسن وبعدما توجهنا الى الفندق نسيت كل ما حدث وسألت اللاعبين عن نتيجة المباراة أكثر من مرة وأخبرونى بأني فقدت الذاكرة ، وبعدها أوهموني بوجود سحر والمدرب ربيع ياسين قرأ عليا قران.

وأضاف لاعب المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي في برنامج لقاء خاص على قناة on time sport 1 ، أن سعد سمير وحسام عرفات كان من أظرف اللاعبين في منتخب الشباب .

وواصل حسام حسن ، حديثه أن فترة تواجده في المقاولون العرب هي الأسوء في تاريخه الكروي وحرمته من التألق واثرت عليه مثيرا وأن الفترة التي قضاها مع نادى الشرقية من قبلها أضافت إليه الكثير.

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وأكد أنه مستمر مع مصر المقاصة غير أن غلق الاستبدال في شهر يناير منع قيده وتم التأجيل إلى بداية الموسم موجها الشكر لكل المسئولين في المقاصة.

وقال إن محمد صلاح نفسه لم يتوقع ما وصل إليه في العالمية ولم يكن بارز بشكل واضح مع منتخب الشباب وكان الأبرز في هذا الجيل محمد إبراهيم وعمر جابر ، مؤكدا على وجود علاقة قوية تربطه بأحمد حجازي ومحمد صلاح ومحمد الننى حب واحترام وأتواصل معهم جميعا.

وتابع حسام حسن حديثه قائلا كنت محظوظا لوجود مدرب تشيكي في الإمارات أوصى سكوب مدرب منتخب الشباب بضمي ولعبت كاس العالم مع منتخب الشباب حينها .

وأشاد بدور مختار مختار كأول مدرب قدمه للدوري المصري وهاني رمزي صاحب الفضل عليا وطه بصري أثر في أسلوبي