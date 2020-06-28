شكرا لقرائتكم شبانة يكشف عن حالة قلق بين لاعبي بيراميدز بعد اختلاط دونجا وفاروق بمحمد عواد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم اليوم السابع أنه تسود حالة من الرعب بين لاعبي بيراميدز بعد اختلاط ثنائي الفريق نبيل عماد دونجا ومحمد فاروق بمحمد عواد حارس الزمالك، والذي ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليغيب دونجا وفاروق عن مران الفريق أمس بفرمان من جهاز الكرة خاصة بعد مشاركتهم في مران الفريق أول أمس واختلطوا بزملائهم في بيراميدز، بينما أجرى الثنائي مسحة بمفردهما أمس بناءً على طلب من إدارة بيراميدز.

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شبانة

وتابع شبانة في لايف اليوم السابع أنه رغم ثبوت سلبية العينات الخاصة بالثنائي إلا أن ادارة بيراميدز قررت عمل مسحة لكل اللاعبين خاصة وانه عادة ما تظهر النتيجة الايجابية في العينه الثانية وليس الأولى بعد الاختلاط بمصاب بالكورونا.

وأضاف نجوم بيراميدز يرغبون في التوقف عن التدريبات ورفض لعب الدوري، إلا أن اللاعبين يخشون من خصم الـ25 % من قيمة عقودهم الخاصة بنسبة المشاركة، حال إلغاء الدوري حيث تدور مناقشات بين اللاعبين والادارة في الوقت الحالي لحل هذه الأزمة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.