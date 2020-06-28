شكرا لقرائتكم شبانة يكشف حجم ميزانية بيراميدز للصفقات المرتقبة والانفاق على الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة أن بيراميدز وضع ميزانية تصل تتراوح من 16 مليون دولار إلى 18 مليون دولار من أجل العمل من خلالها مستقبلاً سواء في التعاقدات أو الصرف على فريق كرة القدم لذا تعمل الإدارة التنفيذية للنادى على تسويق لاعبين في موسم الانتقالات المقبلة من أجل توفير موارد إضافية للنادى للحفاظ على تلك الميزانية التي سيعتمد عليها النادى مستقبلا بشكل كلي.
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وأضاف شبانة في لايف اليوم السابع أنه يوجد موافقة مبدئية على انتقال رجب بكار وعبد الله بكرى لاعبى الفريق إلى الزمالك بشرط أن يكون المقابل المالى مناسب لبيراميدز.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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