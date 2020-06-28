شكرا لقرائتكم تشيلسي يهزم ليستر ويبلغ نصف النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل تشيلسي إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على ليستر سيتي بفضل هدف روس باركلي يوم الأحد.

وكان باركلي ضمن ثلاثة تغييرات للمدرب فرانك لامبارد بين الشوطين ونجح في ترك بصمة بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63 ليلتحق تشيلسي بفريقي مانشستر يونايتد وأرسنال في قبل النهائي.

وكان ليستر الطرف الأفضل قبل الاستراحة وصنع أكثر من فرصة لكن أداء تشيلسي تطور كثيرا في الشوط الثاني.

وسجل تامي أبراهام مهاجم تشيلسي هدفا ألغي بسبب التسلل قبل أن يستغل باركلي تمريرة ويليان ويسدد في شباك الحارس كاسبر شمايكل.