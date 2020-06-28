اتحاد الكرة يكشف عن موعد إعلان اسئناف الدوري بعد الاجتماع مع مدربي المنتخبات

كشفت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، عن موعد إعلان استئناف بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019 -2020، ليكون يوم الخميس المقبل، على أن يُعلن الجدول في وقت لاحق.

ووفقا لبيان اتحاد الكرة، عقدت اليوم الأحد، اللجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني اجتماعا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، في حضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، ومحمود سعد المدير الفني للاتحاد، وحسام الزناتي مدير المسابقات، ومحمد بركات مدير المنتخب الأول. حسبما نشر موقع "مصراوي".

واستعرض الاجتماع الذي استغرق نحو ثلاث ساعات متطلبات المنتخبين الأول والأولمبي من المسابقات المحلية قبل استئنافها.

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وكانت اللجنة الخماسية قد عقدت سلسلة اجتماعات مع رؤساء الأندية والمديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز للوقوف على متطلباتها لوضعها بعين الاعتبار وصولا إلى تحقيق أفضل مصلحة فنية للمنتخبات والأندية واللاعبين.

وبالاستماع إلى الاحتياجات الفنية للمنتخبات الوطنية تكون لدى اللجنة الخماسية صورة متكاملة والتوافق حول الفترة الزمنية فنيا لتدريبات الفرق حتى موعد استئناف المسابقة.

وقد حددت اللجنة الخماسية يوم الخميس المقبل للكشف عن موعد استئناف المسابقة بناء على ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل من مواعيد خاصة ببطولاته.

كما استعرضت اللجنة الخماسية التصور الفني المقدم من حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول لاستعدادات الفريق خلال الفترة المقبلة ، كما تم استعراض الخطة الفنية المقدمة من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لاستعدادات الفريق للمشاركة في نهائيات الدورة الأولمبية صيف العام المقبل، ووافقت بالتنسيق مع محمود سعد المدير الفني للاتحاد على اقامة دوري الموسم المقبل لمواليد 99 مع السماح لمواليد 97 المقيدين في الفرق الأولى لأنديتهم بالمشاركة فيها حفاظا على مستوى لاعبي المنتخب الأولمبي، وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وخطته الموضوعة، وما تم التوافق عليه بين المديرين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي على أن ارتباطات المنتخب الأول تعد جزءا من استعدادات المنتخب الأولمبي.