طارق السعيد: أخطأت في حق الزملكاوية بالانتقال للمنافس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح طارق السعيد لاعب الزمالك الأسبق بأن انتقاله إلى الأهلي كان خطأ في حق الزملكاوية، قائلًا أنه لم يكن يمتلك آنذاك عروض من أندية أخرى.

وقال السعيد في تصريحاته لقناة الزمالك: "بدون شك اخطأت في حق جماهير الزمالك، لكن كان هناك أسباب، وأرفض أن يشكك أحد في زملكاويتي، وبالرغم من ذلك أعلم أن انتقد جماهير الزمالك لي من منطلق الحب."

وتابع: "لم أكن أمتلك أي عروض أخرى عندما رحلت عن الزمالك سوى العرض الذي جاء من النادي المنافس."

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وأوضح تفاصيل انتقاله للاهلي، قائلًا: "عقدي كان من المفترض أن ينتهي مع نهاية الموسم في 2005، وكانت فترة انتخابات، وتم التجديد لأربعة نجوم من الفريق قبل عام كامل وجددوا عقودهم، ولم يتم الحديث معي."

وأضاف: "عندما فاز مرتضى منصور في الانتخابات كنت قد وقعت بالفعل للأهلي في أواخر مارس، لكني بالرغم من ذلك عقدت جلسة معه احترامًا له كشخص، لكني ارتكبت خطأ لأنني رحلت في منتصف الجلسة بسبب خوفي من خطأ التوقيع لناديين."

وكشف تفاصيل رفض الجماهير لوجوده في الجهاز الفني للفريق موسم 2014-2015: "كنت سأتواجد في الجهاز الفني لحسام حسن في الزمالك، وجماهير الزمالك رفضت فتراجع مرتضى منصور احترامًا لهم، ووعدوني في نادي الزمالك بوجود فرصة للعودة من جديد للعمل في النادي، بعدما اتقدم باعتذار للجماهير ويتم تقبل الأمر."

وانتقل طارق السعيد للأهلي في صيف 2006، واستطاع مع الفريق أن يحقق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال وشارك في تحقيق الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.