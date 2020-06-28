محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:
أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عن مواجهة نادي مانشستر يونايتد وتشيلسي، بينما يلتقي نادي أرسنال نظيره مانشستر سيتي.
وتُقام مباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في يومي 18 و19 يوليو المقبل على ملعب "ويمبلي".
وكان مانشستر يونايتد تأهل إلى نصف النهائي، بعد أن فاز في الوقت القاتل على نظيره نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي، وتأهل منافسه تشيلسي إلى الدور ذاته بعد فوزه على ليستر سيتي بهدف نظيف.
وخطف أرسنال بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه في الدقيقة الأخيرة على حساب شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف.
ويلتقي الجانرز مع مانشستر سيتي بعد فوز الأخير على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين في الدور ربع النهائي.
جدير بالذكر أن المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي تُقام في الأول من أغسطس على ملعب "ويمبلي".
كانت هذه تفاصيل خبر صدام قوي في نصف نهائي كأس الاتحاد.. وآرسنال ينتظر الفائز بين سيتي ونيوكاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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