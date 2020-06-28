الشحات: متحمس للعودة للتدريبات والمباريات.. وأشكر إدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، إنه يمر حالياً بفترة النقاهة والتعافي بعد إجراؤه لعملية جراحية، مشيراً إلى أنه متحمس للعودة للتدريبات والمباريات.

وكان الشحات أجرى جراحة "الفتق الإربي"، بعد التنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.

وكتب الشحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله حمدآ كثيرا، كل الشكر لكل من قام بالسؤال والمتابعه بعد اجراء العمليه بالاتصال والرسائل او كتابه كلمات اظهرت واكدت لي مدى العلاقة التى تربطني بالجميع".

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وأضاف: "وأن النعمة الاكبر هي حب الناس والالتفاف حولك، زملاء واصدقاء وجماهير وغيرهم سؤالكم اغمرني بالحب وملأني بالطاقة الايجابية المؤثرة، اعتذر للذين لم اتمكن من الرد عليهم لكثرة الاتصال وعدم القدرة ولكن اُقدر الجميع ".

وتابع لاعب الأهلي: الان في فتره النقاهة والمتابعة والتعافي الكامل ان شاء الله قريبآ وكلي شوق وحماس للعودة مرة اخرى للتدريبات والمباريات".

واختتم الشحات تغريداته: "كل الشكر لمنظومة وإدارة النادي الاهلي وعلى رأسها الكابتن محمود الخطيب".

جدير بالذكر أن مصدر بالأهلي كشف في وقت سابق في تصريحات خاصة لمصراوي، أن فترة غياب الشحات قد تستمر لشهرين عن الملاعب.