مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر اليوم 28 يونيو 2020 في الدوري الإسباني

فرصة سانحة لريال مدريد كي ينقض على صدارة الليجا والانفراد بها تمامًا بفارق نقطتين عن برشلونة ستكون حين يحل ضيفًا على إسبانيولفي ملعب كورنيلا إل برات في الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا».

وكان برشلونة قد رفع رصيده إلى 69 نقطة، بعد دعسة ناقصة جديدة تضاف الى تعادله السلبي مع إشبيلية إثر العودة من توقف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)القسري لثلاثة أشهر، وذلك بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر السابق بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة.

ودخل كل من البرازيلي كاسيميرو واللاعب الصاعد ميجيل جوتيريز لقائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول الأحد في الليجا، فيما يغيب عنها كل من فيرلان ميندي ولوكا مودريتش للإيقاف وناتشو

فرنانديز ولوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش للإصابة.



ولم يشارك كاسيميرو في مباراة الفريق الأخيرة أمام مايوركا للإيقاف، وهو نفس السبب الذي سيؤدي لغياب كل من الفرنسي ميندي والكرواتي مودريتش عن مباراة اليوم.

ويحتل ريال مدريد وصافة المسابقة مؤقتًا بينما يتذيلها إسبانيول لذا يسعى الفريقان للفوز.

وتضم قائمة الريال كلا من: كورتوا - أريولا - دييجو ألتوبي وداني كارفاخال وميليتاو وسيرجيو راموس وفاران ومارسيلو وخافي هيرنانديز وميجيل جوتيريز وكاسيميرو وفالفيردي وكروس وخاميس وإيسكو وهازارد وماركو أسينسيو وبراهيم وفينيسيوس وبيل ورودريجو وبنزيما وماريانو.

من ناحية إسبانيول لا تبدو الأمور جيدة، حيث أصبح الدولي السابق أبيلاردو فيرنانديز ثالث مدرب يُقال هذا الموسم من منصبه في إسبانيول الذي يقبع في ذيل ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، تاركا مكانه للمدير الرياضي روفيتي الذي سيحاول إنقاذ النادي الكتالوني من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة إسبانيول في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو.

Advertisements

خط الوسط: كاسيميرو، كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: إيسكو، هازارد، بنزيما.

تشكيل إسبانيول المتوقع لمباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: لوبيز، إسبينوسا، كاربيرا، فيلا.

خط الوسط: ميليندو، لوبيز، روكا، إمبرابا.

خط الهجوم: لي، دي توماس.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )