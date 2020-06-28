بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول في الدوري الإسباني اليوم

نقدم لكم في موقع الوفد البث المباشر لمباراة ريال مدريد واسبانيول ضمن أهم مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 32 من الدوري الاسباني لكرة القدم.
تنقل مباراة ريال مدريد واسبانيول عبر قنوات بي إن سبورتس 3 بتعليق علي محمد، كما تنقل على قناة LaLiga TV Bar.
وتبدأ المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، علىملعب نادي اسبانيول، باور 8.
ترتيب ريال مدريد واسبانيول بالدوري الإسباني
يتصدر برشلونة الترتيب الإسباني مؤقتاً برصيد 69 ثم يأتي الملكي بعده برصيد 68 نقطة، وفي حال فوز ريال مدريد الليلة سيعود لصدارة الدوري الإسباني مجدداً ولكن هذه المره منفرداً دون مشاركة منافسة برشلونةبعدد النقاط.
فيما يقع فريق اسبانيول في ذيل الترتيب الإسباني برصيد 24 نقطة فقط، وهو حالياً أكثر الأندية المعرضة للهبوط الى دوري الدرجة الثانية الإسباني.
لمشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
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