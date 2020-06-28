فيديو.. كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع حسام البدري وشوقي غريب

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لكواليس اجتماع اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المهمة حيث أكد البدري أنه تم وضع التصورات للمرحلة القادمة حيث أن المنتخب لديه ارتباطات كثير، ومباريات مهمة في

تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقي .

كما أشاد حسام البدري بالإنجازات التي يحققها النجم الدولي محمد صلاح مع ليفربول بعد تتويجه مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم .

وشدد على أن تطبيق نظام دوري المجموعتين سوف يضعف من بطولة الدوري المصري الممتاز .

Advertisements

وأعلن البدري عن موقفه من استئناف الدوري قائلا: "أهم شئ عودة المباريات، بعيدًا عن استكمال الدوري الموسم الحالي من عدمه، نحن جميعًا مع قرارات الدولة ولابد من الالتزام بها ".

وكشف شوقي غريب عن موقفه من انضمام محمد صلاح للفراعنة في الأولمبياد بعد تأجيل الدورة الأولمبية طوكيو قائلًا: "صلاح أيقونة الكرة المصرية وإذا سمحت الظروف بضمه فالجهاز".

وأكد مدرب المنتخب الألمبي أنه لم يناقش مع البدري مسألة ضم اللاعبين للمنتخب الأول أو الأولمبي .