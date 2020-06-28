بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأسبانيول اليوم الأحد 28/6 فى الدوري الإسباني

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأسبانيول يقدمها لكم موقع الوفد، حيث تتجه الأنظار صوب ملعب ( باور 8 ) ليستقبل على أرضية ملعبه معركة كروية منتظرة من عشاق كرة القدم الإسبانية، مباراة تجمع بين المتصدر النادي الملكي ريال مدريد وأسبانيول وذلك ضمن الدور 32 فى الدوري الإسباني الممتاز.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول اليوم الأحد 28 / 6 / 2020، سيكون ذلك فى تمام الساعة 11:00 م بتوقيت السعودية، 10:00 م بتوقيت مصر، 12:00 ص

بتوقيت الأمارات، سوف يتم نقل هذا اللقاء والبث الحصري المرتقب عبر قناة bein sports HD1_bein sports HD3.

يتربع النادي الملكي على عرش صدارة الدوري الإسباني، حيث يحصد رصيد نقاط ثمانية وستون نقطة أستطاع الحصول عليها من من خلال مشاركته فى واحد وثلاثين مباراة، يدخل النادي الملكي لهذا اللقاء بكامل قوته وتحسنه واداءه الملحوظ فى الفترة السابقة، وبعد أنتصاره بأخر لقاءاته لم يتلقى أي هزيمة، سيحاول

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جاهدا الفوز وحصد النقاط الثلاث والأبتعاد كثيرا عن وصيفه برشلونة الذى بات فى المركز الثاني ويبتعد عنه بنقطتين.

بينما فى الجهة المقابلة فإن نادي أسبانيول يإتي فى المركز الأخير فى صدارة الدوري الإسباني برصيد نقاط عدده أربعة وعشرون نقطة، وسيواجه أسبانيول خصم صعب تجاوزه لكن سيحاول قدر المستطاع الخروج بأقل الخسائر ومحاولة أحراج خصمه النادي الملكي.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )