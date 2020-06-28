بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة “ريال مدريد واسبانيول” ضمن مباريات اليوم الاحد 28-6-2020 لحساب الجولة الـ 32 بالدوري الإسباني.

تنقل مباراة “ريال مدريد واسبانيول” على قناة بي إن سبورتس 3 و1، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة إلڤين سبورتس 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب اسبانيول “باور 8” بمدينة برشلونة.

سيسعى “ريال مدريد” إلى تحقيق الفوز في مباراة

الليلة من أجل استعادة مركز الصدارة وتوسيع الفارق بينه وبين “برشلونة” إلى نقطتين بعد تعادل الاخير مع “سلتا فيغو” أمس السبت.

وجمع الفريق الملكي 68 نقطة من 31 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الليجا، حقق الفوز في 20 لقاء، وتعادل في 8، وخسر في 3 مناسبات.

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بينما ينافس “اسبانيول” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الاسباني الدرجة الثانية “السيجوندا”،

حيث يقبع في مؤخرة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الـ 17 – مركز النجاة من الهبوط- “إيبار”.

وانتهت آخر مواجهة بين “ريال مدريد واسبانيول” في الليجا بفوز اللوس بلانكوس بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو” يوم 7 ديسمبر 2019.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد واسبانيول اليوم عبر يلا شوت لايف

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد واسبانيول اليوم عبر يلا شوت لايف

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد واسبانيول اليوم عبر يلا شوت لايف