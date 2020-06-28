حسين الشحات يوجه رسالة لجمهور الأهلي

وجه حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة لجماهيره ومتابعيه بعد خضوعه لجراحه الفتاق. وكتب الشحات عبر تويتر: "الحمد لله حمدا كثيرا، كل الشكر لكل من قام بالسؤال والمتابعة بعد إجراء العملية بالاتصال والرسائل أو كتابة كلمات أظهرت وأكدت لي مدى العلاقة التى تربطني بالجميع وأن النعمة الأكبر هي حب الناس والالتفاف حولك، زملاء وأصدقاء وجماهير وغيرهم سؤالكم اغمرني بالحب وملأني بالطاقة الإيجابية المؤثرة". أو كتابة كلمات أظهرت وأكدت لي مدى العلاقة التى تربطني بالجميع وأن النعمة الأكبر هي حب الناس والالتفاف حولك، زملاء وأصدقاء وجماهير وغيرهم سؤالكم اغمرني بالحب وملأني بالطاقة الإيجابية المؤثرة". وأضاف: "اعتذر للذين لم اتمكن من الرد عليهم لكثرة الاتصال وعدم القدرة ولكن أقدر الجميع الآن في فترة النقاهة والمتابعة والتعافي الكامل إن شاء الله قريبا وكلي شوق وحماس للعودة مرة أخرى للتدريبات والمباريات،كل الشكر لمنظومة وإدارة النادي الأهلي وعلى رأسها الكابتن محمود الخطيب".

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