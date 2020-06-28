تقدم فريق مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة الجارية الآن على ملعب سانت جيمس بارك في إطار منافسات الدور ربع النهائي منبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
سجل كيفين دي بروين هدف مانشستر سيتي الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 37 من نصف اللقاءالأول الذي شهد سيطرة واضحة لفريق السيتيزن كما أهدر السماوي العديد من الفرص على مرمى الفريق الخصم.
المباراة مذاعة عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي نوفل الباشي.
شاهد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتقدم على نيوكاسل في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.