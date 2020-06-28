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مانشستر سيتي يتقدم على نيوكاسل في الشوط الأول

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تقدم فريق مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة الجارية الآن على ملعب سانت جيمس بارك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من

بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

سجل كيفين دي بروين هدف مانشستر سيتي الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 37 من نصف اللقاء

الأول الذي شهد سيطرة واضحة لفريق السيتيزن كما أهدر السماوي العديد من الفرص على مرمى الفريق الخصم.

المباراة مذاعة عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي نوفل الباشي.

شاهد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

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