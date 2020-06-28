رياضة | صفعة جديدة.. نجم برشلونة لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفعة جديدة.. نجم برشلونة لن يشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي آرثر ميلو نجم خط وسط برشلونة الإسباني بات قريبًا من الإنتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه من المنتظر أن يُكمل النجم البرازيلي الموسم مع برشلونة ولكنه سيكمل فقط بطولة الدوري الإسباني ولن يشارك مع الفريق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا الذي سيتم إستكماله في شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذه المسألة لم يتم حسمها بعد وأن برشلونة سيجري مفاوضات مع يوفنتوس حول هذا الموضوع وتحديد الموعد النهائي لإنتقال النجم البرازيلي إلى صفوف السيدة العجوز.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن آرثر ميلو وصل قبل ساعات إلى مدينة تورينو معقل يوفنتوس الإيطالي وذلك من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدًا للإنتقال إلى صفوفه.