رياضة | 22 مليون جنيه تفصل الزمالك عن حسم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 22 مليون جنيه تفصل الزمالك عن حسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي وادي دجلة في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق.
وكان الفارس الأبيض قد دخل في مفاوضات للتعاقد مع محمد عبد العاطي منذ فترة وذلك بعد أن أبدى اللاعب موافقته على اللعب للفريق ولكن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ ليعود النادي من جديد لفتح باب التفاوض لضمه حاليا.
وطلب نادي وادي دجلة الحصول على مبلغ ٣٥ مليون جنية للمواققة على انتقال عبد العاطي إلى صفوف الزمالك وهو ما يراه مسئولو القلعة البيضاء مبلغ ضخم في الوقت الحالي في ظل مرور النادي بأزمة مالية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وعرض الزمالك على دجلة الحصول على مبلغ 13 مليون جنية بالاضافه إلى إعارة كل من محمد عنتر وكريم بامبو إلى الفريق لمدة موسم والحصول على عمر السعيد بيع نهائي.
ورفض مسئولو وادي دجلة العرض المقدم من الفارس الأبيض وأكدوا على إصرارهم على الحصول على المبلغ الذي طلبوه لبيع اللاعب فقط ولكن سيحاول الزمالك تقديم عرض جديد لإنهاء الصفقة.