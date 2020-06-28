رياضة | اتحاد الكرة يكشف التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا في فرق الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يكشف التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا في فرق الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن وجود حالات بين لاعبي كرة القدم في الفرق المختلفة أمر طبيعي جداً ولا يثير القلق فاللاعبون منصهرين بشكل منطقي مع جميع فئات المجتمع الذي توجد بينه حالات بالآلاف.

وقال سلطان في تصريحات إذاعية لأون سبورت إف إم: يوجد ١٩ حالة إيجابية بڤيروس كورونا حتى الآن بين فرق الدوري بعد إجراء المسحة الطبية الأولى".

واضاف: محمد عواد حارس الزمالك ليس محسوب من ضمن المصابين، نحن نعلن عن الحالات التي تم إجراء مسحات لها داخل اتحاد الكرة فقط، مشيرا إلى أن هذا العدد غير مُقلق والحالات كلها مستقرة، والحالات موزعة على ٨ أندية ونادي طنطا لديه أكبر عدد من الحالات.

Advertisements

تابع: الحالات لاعبي وإداريين وعمال غرف خلع ملابس وتم التواصل مع كل الأجهزة الطبية للأندية لبدء البرتوكول الطبي على الفور، فالبرتوكول الطبي يتوافق مع منظمة الصحة العالمية والاتحادات الدولية لكل الألعاب الرياضية

وأشار : البرتوكول يتضمن إجراء مسحتين قبل نزول التدريبات، ومسحة قبل كل مباراة بأربع وعشرين ساعة لكل عناصر اللعبة بحيث نضمن أن كل من داخل المستطيل الأخضر غير مصاب ، بالنسبة لعنصر التحكيم، سيتم عمل معسكر داخلي مغلق للحكام قبل بدء المباريات بفترة كافية للتأكد من سلامتهم

واختتم: لن يدخل المباراة أي عنصر مصاب، وفي حال إصابة أي فرد سيتم عزله ولن يتم اتخاذ أي إجراء مع الحالات السلبية غير المصابة، ولازلنا ندرس مع لجنة المسابقات متى يستدعي الأمر اتخاذ قرار بتأجيل المباراة، و غير صحيح أننا سنؤجل المباراة حال إصابة ٥ عناصر بنفس الفريق هذا الإجراء ليس بيد اللجنة الطبية فقط بل سيتم اتخاذه بالتنسيق مع لجنة المسابقات.