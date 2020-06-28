رياضة | البدري: تتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول فخر للمصريين وللعرب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر البدري: تتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول فخر للمصريين وللعرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سعادته البالغة بتتويج محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، مع ناديه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال البدري عقب اجتماعه مع اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني:إن فوز صلاح بالدوري الإنجليزي يعد تتويجا لجهوده، وحرصت علي تهنئته عقب التتويج رسميا باللقب، وهذا الانجاز فخر لنا كمصريين وعرب.

وأوضح البدري، إن هناك تنسيق كامل مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مؤكدا أن كل مرحلة لها أولوياتها، والمرحلة القادمة سيكون التركيز أكبر مع المنتخب الأول بحكم المنافسات، وبعد ذلك ينتقل التركيز مع المنتخب الاولمبي بحكم مشاركته في أوليمبياد طوكيو ٢٠٢١.

وأشار إلى، أن عودة المنافسات ستشهد مراعاة من حيث ضغط المباريات بشكل تدريجي، حرصا على سلامة وجاهزية اللاعبين.