رياضة | مفاجأة.. خلاف بين ساسي والزمالك بسبب تجديد عقده

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. خلاف بين ساسي والزمالك بسبب تجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي الزمالك منذ فترة تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في الفريق لضمان استمراره لأطول فترة داخل جدران القلعة البيضاء.

وانتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى احتمالية رحيل ساسي عن الزمالك في نهاية الموسم الجاري ولكن نفى الأبيض كل هذه الأنباء مؤكدا أنه سيتم تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين.

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وتواصل مسئولو الفارس الأبيض مع ساسي خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة موقفه من تجديد عقده مع الفريق والذي أبدى ترحيب شديد بذلك الأمر.

وطلب فرجاني ساسي من إدارة الزمالك أن يتم زيادة راتبه مع الفريق في عقده الجديد بالاضافه إلى وضع شرط جزائي في عقده بقيمة 2 مليون دولار يتيح له الرحيل في حالة تلقيه عرض مناسب من نادي كبير.

ويرفض مسئولو الزمالك حتى الآن فكرة وضع شرط جزائي في عقد ساسي من الأساس ولكن لازال الطرفين يتفاوضاون حول هذا الأمر وسيتم حسمه خلال أيام.