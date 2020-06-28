رياضة | مفاجأة.. خلاف بين ساسي والزمالك بسبب تجديد عقده

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. خلاف بين ساسي والزمالك بسبب تجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحاول نادي الزمالك منذ فترة تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في الفريق لضمان استمراره لأطول فترة داخل جدران القلعة البيضاء.
وانتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى احتمالية رحيل ساسي عن الزمالك في نهاية الموسم الجاري ولكن نفى الأبيض كل هذه الأنباء مؤكدا أنه سيتم تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين.
وتواصل مسئولو الفارس الأبيض مع ساسي خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة موقفه من تجديد عقده مع الفريق والذي أبدى ترحيب شديد بذلك الأمر.
وطلب فرجاني ساسي من إدارة الزمالك أن يتم زيادة راتبه مع الفريق في عقده الجديد بالاضافه إلى وضع شرط جزائي في عقده بقيمة 2 مليون دولار يتيح له الرحيل في حالة تلقيه عرض مناسب من نادي كبير.
ويرفض مسئولو الزمالك حتى الآن فكرة وضع شرط جزائي في عقد ساسي من الأساس ولكن لازال الطرفين يتفاوضاون حول هذا الأمر وسيتم حسمه خلال أيام.