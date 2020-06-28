رياضة | ميلان يضرب روما بثنائية مثيرة ويواصل صحوته في الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يضرب روما بثنائية مثيرة ويواصل صحوته في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق اي سي ميلان في تحقيق فوز ثمين على نظيره روما، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري، لحساب الجولة الـ28 للدوري الإيطالي.

تقدم ريبيتش لميلان في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، قبل أن ينجح هاكان كالهانجولو في إضافة الهدف الثاني للميلان في الدقيقة 91 ليؤكد انتصار فريقه في مباراة الليلة.

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وبهذه النتيجة واصل فريق ميلان صحوته بالكالتشيو مع مديره الفني ستيفان بيولي.

ووصل ميلان للنقطة 42 في المركز السابع ببطولة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فريق روما عند النقطة 48 في المركز الخامس بالكالتشيو.