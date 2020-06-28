الامارات | النصر يرشح نورة الجسمي لرئاسة اتحاد الدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يرشح نورة الجسمي لرئاسة اتحاد الدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر ترشحيه لنورة حسن الجسمي، على منصب رئيس اتحاد الدراجات عن الدورة الانتخابية 2020-2024، وذلك بعد أن تواجدت بالدورة الحالية في مجلس إدارة الاتحاد كرئيسة للجنة النسائية ولجنة التسويق، وكانت مديرة أول طواف نسائي دولي في الشرق الأوسط الذي اقيم العام الماضي في دبي.

وأكدت نورة الجسمي لـ "الإمارات اليوم" أن برنامجها الإنتخابي يشمل مواصلة دعم الأندية والوقوف إلى جانبها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى استمرار تنمية موارد الاتحاد المالية من خلال التعاقد مع الشركات، والإهتمام بالكوادر الوطنية وتنظيم الدورات والعمل على إنشاء مركز تدريب دولي، وتطوير سباقات الدوري المحلي، والعمل على إعداد منتخباتت وطنية قوية في مختلف الفئات.

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