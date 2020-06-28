الامارات | تشلسي وارسنال إلى المربع الذهبي لكأس إنجلترا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد البديل روز باركلي فريقه تشلسي الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بكرة القدم، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى المضيف ليستر سيتي ضمن ربع النهائي الأحد. وجاء هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة عرضية من البرازيلي ويليان إلى داخل منطقة الجزاء تابعها باركلي بتسديدة بيمناه عجز الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل عن صدها (63). وانضم تشلسي إلى مانشستر يونايتد وارسنال الفائزين على نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد على التوالي بنتيجة واحدة 2-1. Advertisements وأُجهض حلم بطل الدوري موسم 2015-2016 بالحصول للمرة الأولى على الكأس التي حل وصيفا لبطلها أربع مرات اخرها عام 1969. ويبلي البلوز حسنا منذ عودة منافسات كرة القدم في إنجلترا، إذ حقق فوزين على مضيفه استون فيلا وضيفه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري في الموسمين الماضيين وصاحب المركز الثاني حاليا بنتيجة واحدة 2-1. ومن المقرر ان يقام الدور نصف النهائي في نهاية يوليو، على ان يقام سحب قرعته على هامش مباراة سيتي ونيوكاسل. أما المباراة النهائية فتقام في الأول من أغسطس على ملعب ويمبلي في لندن. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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