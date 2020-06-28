شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتخطى روما بثنائية ويقترب من المشاركة الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق إيه سي ميلان، فوزًا هامًا على ضيفه روما، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو، ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي.
أحرز الكرواتي أنتي ريبيتش الهدف الأول في الدقيقة 76، قبل أن يضيف هاكان كالهانجولو الهدف الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.
بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 42 نقطة بالمركز السابع، ليقترب من المشاركة الأوروبية، فيما تجمد رصيد روما عند 48 نقطة بالمركز الخامس.
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