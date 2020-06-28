شكرا لقرائتكم خبر عن باركلي «البديل» يقود تشيلسي لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل تشيلسي إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز بهدف دون رد على ليستر سيتي بفضل هدف روس باركلي يوم الأحد.

وكان باركلي ضمن ثلاثة تغييرات للمدرب فرانك لامبارد بين الشوطين ونجح في ترك بصمة بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63 ليلتحق تشيلسي بفريقي مانشستر يونايتد وأرسنال في قبل النهائي.

وكان ليستر الطرف الأفضل قبل الاستراحة وصنع أكثر من فرصة لكن أداء تشيلسي تطور كثيرا في الشوط الثاني.

وسجل تامي أبراهام مهاجم تشيلسي هدفا ألغي بسبب التسلل قبل أن يستغل باركلي تمريرة ويليان ويسدد في شباك الحارس كاسبر شمايكل ويمنح الفوز لفريقه.