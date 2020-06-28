شكرا لقرائتكم خبر عن فياريـال يفوز على فالنسيا بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق فياريال فوزًا ثمينًا على ضيفه فالنسيا (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأحرز ثنائية أصحاب الأرض «الغواصات الصفراء» كل من المهاجمين باكو ألكاسير، وجيرارد مورينو، في الدقيقتين (14 و44) على الترتيب، من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم في ملعب «لا سيراميكا» بمدينة فياريال.
ورفع فياريال رصيده بعد هذا الفوز إلى 51 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع، لينعش آماله في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
في المقابل، مني فالنسيا «الخفافيش» بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 46 نقطة، ويشغل المركز الثامن في جدول ترتيب الليجا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
63,923
-
تعافي
17,140
-
وفيات
2,708
كانت هذه تفاصيل خبر فياريـال يفوز على فالنسيا بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.