شكرا لقرائتكم خبر عن موراي ينسحب من مباراة المركز الثالث ببطولة خيرية في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد البريطاني للتنس يوم الأحد إن المصنف الأول عالميا سابقا آندي موراي انسحب من مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة استعراضية خيرية في بلاده أمام مواطنه البريطاني كاميرون نوريس.

وعاد موراي (33 عاما) إلى الملاعب بعد غياب استمر سبعة أشهر بسبب الإصابة عندما شارك في هذه البطولة التي ينظمها شقيقه جيمي خلف أبواب مغلقة في لندن.

وشارك موراي الذي سبق له الفوز بثلاث بطولات كبرى في أربع مباريات على مدار خمسة أيام وفاز على ليام برودي وجيمس وارد قبل تأهله لقبل النهائي حيث خسر أمام دان إيفانز يوم السبت.