شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: لدينا 19 إصابة بـ «كورونا» ليس من بينها «عواد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أن الاتحاد لديه عدد 19 حالة مصابة بالكورونا في الدوري المصري. وقال سلطان في تصريحات لإذاعة أون سبورت: «أجرينا المسحة الأولى لعدد من فرق الدوري العام وثبت لدينا إصابة 19 حالة إيجابية بفيروس كورونا حتى الآن». وتابع: «الإدارة مسؤولة فقط عن اللاعبين اللذين قاموا باجراء المسحة من جانب اتحاد الكرة وتم التأكد من إصابتهم رسمياً». وأضاف سلطان: «محمد عواد لاعب الزمالك ليس من ضمن الـ19 لاعباً اللذين أدرجهم اتحاد الكرة كمصابين بفيروس كورونا». كان محمد عواد لاعب نادي الزمالك قد أعلن إصابته بكورونا خلال الأيام الماضية، رغم عدم اجراءه أي مسحة من خلال اتحاد الكرة، وترفض إدارة نادي الزمالك اجراء مسحات كورونا على لاعبيها، كما رفض مرتضى منصور رئيس النادي استكمال بطولة الدوري العام خوفاً على سلامة اللاعبين على حد قوله. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 63,923

تعافي 17,140

وفيات 2,708

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