شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إصابته بكورونا.. اختفاء وتصدي غير مشروع و78 «كلين شيت» في مسيرة محمد عواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، عن اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليزيد من رغبة لاعبي ومسئولي النادي الأبيض بعدم عدم استئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

عواد انضم لصفوف الزمالك في الموسم الجاري 2019-2020 قادماً من الاسماعيلي، في صفقة كبرى، أعقبت استغناء النادي الأبيض عن إثنين من حراسه هما عماد السيد وعمر صلاح، في ظل اصابة الحارس الأساسي محمود جنش.

عواد بدأ رحلته مع الملاعب بصفوف ناشئي الاسماعيلي قبل أن ينضم للفريق الأول بالنادي في عام 2012 قبل أن يُعار إلى كل من المصري البورسعيدي والوحدة السعودي، وينتهي به المطاف بصوف الزمالك في الصيف المنصرم.

وخاض عواد 185 مباراة في مشواره بالملاعب من بينهم مباراتين دولتين مع منتخب مصر الأول، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 78 منهم، في حين سكن شباكه 168 هدفاً، ويعتبر الاسماعلي هو أكثر نادي حافظ عواد خلال مسيرته معه على نظافة شباكه بالرقم 49.

وحصل محمد عواد على 13 بطاقة صفراء بمسيرته مع المستديرة دون الحصول على أي بطاقة حمراء.

محمد عواد يمتلك من المشاهد الطريفة والمثيرة نصيباً كبيراً خلال مشواره الكروي، وربما تصديه بيديه لانفراد لاعب النصر للتعدين من خارج منطقة الجزاء خلال حراسته عرين الدراويش في موسم 2016-2017 هو الأعرب والأشهر، وهي اللقطة التي أثارت جدلاً لعدم احتساب حكم المواجهة أي مخالفة ضد حارس الاسماعيلي وقتها.

كما التقطت كاميرات الاخراج لمباراة الزمالك وبيراميدز بنهائي كأس مصر في الموسم الماضي لقطة غريبة بخلو مرمى الزمالك من عواد على الرغم من وجود هجمة تجاه مرماه، وهي اللقطة التي لم تجد أي تفسير.

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وحقق عواد صاحب الـ 28 عاماً 3 ألقاب منذ انضمامه للزمالك بالحصول على كل من كأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي.