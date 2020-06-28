شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد «تيجانا» الـ 56..شارك في مباراة برفقة شقيقيه وفنان شهير وراء انضمامه للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل إسماعيل يوسف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة النادي الابيض الحالي، اليوم الثامن والعشرين من يونيو بعيد ميلاده السادس والخمسين.

إسماعيل يوسف، الذي ترجع أصوله للنوبة، تربى في منطقة إمبابة بمحافظة الجيرة، وعشق كرة القدم منذ صغره، حيث ظهرت موهبته الكبيرة وهو يمارس اللعبة في شوارع الحي.

وانضم يوسف، لصفوف قطاع الناشئين بالزمالك مطلع الثمانينات، قبل أن يظهر في صفوف الفريق الأول في موسم 1985-1986.

ولقبت جماهير الزمالك نجمها بـ«تيجانا»، نسبة إلى لاعب الوسط الفرنسي جان تيجانا، صاحب الأصول المالية لتشابه الثنائي في لون البشرة وطريقة اللعب.



وعلى مدار 12 موسماً بصفوف الفريق الأول للزمالك حقق إسماعيل يوسف 12 لقباً متنوعاً مع الفارس الأبيض منهم 7 ألقاب قارية و5 محلية، كما كان أحد الركائز الأساسية التي عوّل عليها الجنرال محمود الجوهري خلال مشوار مصر في مونديال 1990 بإيطاليا.



وسجل إسماعيل يوسف، الذي شغل مركز لاعب الوسط المدافع «الدفندر» بنجاح داخل صفوف القلعة البيضاء 25 هدفاً مع الزمالك خلال رحلته الحافلة.

وروى إسماعيل يوسف بدايته مع كرة القدم خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، شدد خلالها على أن الملحن الكبير إبراهيم الحجار والد المطرب على الحجار، كان له دوراً بارزاً في انضمامه لصفوف الزمالك، موضحاً أنه الملحن الشهير الذي جاوره في حي إمبابة، كان يحثه بشكل دائم على ضرورة خوض الاختبارات في أحد الأندية الكبرى إيماناً بموهبته التي كان يشاهده عبر ممارسة «تيجانا» المستديرة في شوارع الحي.



ومن مفارقات «تيجانا»في الملاعب، خوض مباراة جمعت الأشقاء الثلاثة سيد وإبراهيم وإسماعيل، وذلك في مواجهة الزمالك بالترسانة موسم 1985-1986 بملعب المقاولون العرب بمنافسات الدوري الممتاز، والتي حسمها التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، في واقعة نادر تكرارها.

واعتزل إسماعيل يوسف كرة القدم في عام 1997 وتفرغ لمجال التدريب، من خلال تولي منصب المدرب العام لمنتخب الشباب مع حسن شحاتة على مدار 4 أعوام متتالية، كذلك ترأس الجهاز الفني للجونة والاتصالات والانتاج الحربي، والعمل ضمن الجهاز المساعد للزمالك ومدرباً لقطاع الناشئين بالنادي، قبل أن يسلك الطريق الإداري من خلال منصب مدير الكرة ثم عضو مجلس إدارة بالمجلس الحالي للزمالك في ولاية مرتضى منصور

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