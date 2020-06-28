شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة على «أقوى لاعب كرة قدم» بسبب ارتداء قميص ليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر المهاجم أديبايو أكينفينوا، الملقب بـ «أقوى لاعب كرة قدم في العالم» تدريبات ناديه وايكام واندررز، فريق الدرجة الثالثة الإنجليزي، بقميص ليفربول، بعد تتويجه بلقب بطل الدوري الممتاز.

ونشر أكينفينوا، أحد أضخم لاعبي كرة القدم في العالم، مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق «إنستجرام» قال فيه: «المرة الوحيدة التي كنت سعيدا فيها بدفع غرامة النادي. ليفربول البطل!».

وكان أديبايو أكينفينوا (38 عاما) يبلغ من العمر 8 سنوات عندما أحرز ليفربول لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1990، وانتظر المهاجم الضخم 30 عام ليحتفل مرة أخرى بتتويج «الريدز» بلقب بطل «البريميرليج».

ودخل أديبايو أكينفينوا، الملقب بـ «الوحش» نظرا لبنيانه القوي للغاية، في عام 2017، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأقوى لاعب كرة قدم، فقد أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ، يتم اختياره كأقوى لاعب للمرة السادسة على التوالي، في لعبة «فيفا» الشهيرة، المصنعة من قبل شركة «EA Sports».