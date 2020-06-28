شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يقرر اعتزال «فيسبوك» حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، التوقف عن الكتابة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وقال آل الشيخ في تدوينة عبر الصفحة الرسمية: «مساء الخير.. لكل متابعي الصفحة قررت التوقف عن الكتابة في فيس بوك في صفحتي الرسمية حتى إشعار آخر.. حفظكم الله جميعا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 63,923

تعافي 17,140

وفيات 2,708

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يقرر اعتزال «فيسبوك» حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.