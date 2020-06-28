شكرا لقرائتكم خبر عن ميلنر: على ليفربول الاستمرار بنفس الحماس لحصد المزيد من البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لاعب الوسط المخضرم جيمس ميلنر إنه لا يتعين على ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التوقف عند هذا الانجاز بل إن عليه الحفاظ على استمرار طموحه وحماسه لتحقيق المزيد من النجاح.

وانتهى انتظار ليفربول لمدة 30 عاما للقبه 19 في الدوري يوم الخميس عندما تغلب تشيلسي على ضيفه مانشستر سيتي أقرب ملاحقي فريق المدرب يورجن كلوب ليرتفع الفارق بين الفريقين إلى 23 نقطة قبل سبع جولات من نهاية الموسم.

ويتوقع ميلنر، وهو إنجليزي فاز بلقب الدوري الممتاز مرتين مع سيتي قبل انضمامه إلى ليفربول في 2015، ردا قويا من جانب سيتي الذي يدربه الإسباني بيب جوارديولا.

ونقلت صحيفة تايمز عن ميلنر (34 عاما) قوله: ”تعرفون مدى صعوبة الدفاع عن اللقب بالنسبة لأي فريق.. سيتي فعلها في الموسم الماضي.. لكنه حاول تحقيق ذلك مرتين من قبل وفشل“.

وقال ميلنر أيضا: ”أثبت فريق ليفربول أن بوسعنا التعامل مع خيبة الأمل. هل يمكن لنا أن نثبت أن بوسعنا التعامل مع النجاح.

وتابع:”في الموسم المقبل لا يكفي أن نكون على مثل هذا المستوى الجيد الذي قدمناه في الموسم الحالي. لأن سيتي سيرفع من مستوى أدائه وكذلك ستفعل أندية أخرى.“

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