شكرا لقرائتكم طارق السعيد: كمال درويش قالنا كفاية بطولات علشان المكافآت وكان بيدمر النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السعيد نجم الأهلى والزمالك السابق، أن مجلس نادى الزمالك بقيادة كمال درويش في ذلك الوقت كان بيدمر النادى ومش عاوز بطولات.

وقال طارق السعيد في تصريحات لقناة نادى الزمالك: "إن مجلس نادى الزمالك بقيادة كمال درويش في ذلك الوقت كان بيدمر النادى، وقالنا كفاية بطولات علشان مش هنعرف نمنحكم مكافآت، على عكس مجلس الزمالك الحالي بقيادة مرتضى منصور اللى بيدافع عن النادى وبيجيب بطولات، ولو كان مرتضى منصور هو رئيس النادى في وقتها كان الوضع اختلف".

وعن رحيله للأهلى، أكد طارق السعيد: "أخطأت في حق الزمالك بالانتقال إلى الأهلى، ولكن هناك أسباب دفعتنى للانتقال للأهلى ولكن لا أحد يشكك في زملكاويتى، فإدارة الزمالك فتحت باب التجديد مع كل اللاعبين ما عدا أنا".

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وأوضح نجم الزمالك السابق: مضيت للأهلى بعد 3 أشهر من الانتظار، ولكن كل الظروف في الزمالك تؤكد رحيلى ومكنتش بخش الـ18 في أي ماتش ولم يتحدث معى على التجديد نهائيا إلا بعد انتشار أخبار توقيعى للأهلى.

وأضاف طارق السعيد: قعدت مع المستشار مرتضى منصور بعد نجاحه في الانتخابات في شهر 5 ولكن كنت مضيت مع الأهلى، وتركت الجلسة بداعى أنى نازل أشترى حاجة علشان مينفعش أمضى لناديين علشان الإيقاف.