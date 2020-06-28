شكرا لقرائتكم طارق السعيد: جئت اعتذر لجماهير الزمالك ولو رجع بيا الزمن مش هروح الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السعيد نجم الأهلى والزمالك السابق، أنه جاءت إلى قناة الزمالك من أجل الاعتذار جماهير الأبيض التي أكن لها كل الاحترام وأنتمى لها.

وقال طارق السعيد في تصريحات لقناة نادى الزمالك: "جماهير الزمالك بتعاتبنى على انتقالى للأهلى وبحاول أفهمهم الظروف في ذلك الوقت، وأنا جاى قناة الزمالك علشان اعتذر للجماهير ومش عاوز اشتغل ولا حاجة".

وأضاف طارق السعيد: "أن جماهير الزمالك رفضت تواجدى مع حسام حسن لأنها ما زالت حزينة منى، وهذا العتاب بيكون على قدر الحب ولو أنا مش محبوب منها لما كانت عملت كل هذا وأتمنى أن تقبل اعتذارى ولو رجع بيا الزمن مش هروح الأهلى تانى".

وعن اعتزاله، قال طارق السعيد: احترمت تاريخى وأعلنت اعتزالى بعد الإصابة مع الأهلى لأن الأحمر مش هيبقى عليا وأنا مصاب، ورفضت العمل في نادى الأهلى كإدارى وفضلت العمل التدريبى".

وأوضح نجم الزمالك السابق: "إن مجلس نادى الزمالك بقيادة كمال درويش في ذلك الوقت كان بيدمر النادى، وقالنا كفاية بطولات علشان مش هنعرف نمنحكم مكافآت، على عكس مجلس الزمالك الحالي بقيادة مرتضى منصور اللى بيدافع عن النادى وبيجيب بطولات، ولو كان مرتضى منصور هو رئيس النادى في وقتها كان الوضع اختلف".

Advertisements

وعن رحيله للأهلى، أكد طارق السعيد: "أخطأت في حق الزمالك بالانتقال إلى الأهلى، ولكن هناك أسباب دفعتنى للانتقال للأهلى ولكن لا أحد يشكك في زملكاويتى، فإدارة الزمالك فتحت باب التجديد مع كل اللاعبين ما عدا أنا".

وأوضح نجم الزمالك السابق: مضيت للأهلى بعد 3 أشهر من الانتظار، ولكن كل الظروف في الزمالك تؤكد رحيلى ومكنتش بخش الـ18 في أي ماتش ولم يتحدث معى على التجديد نهائيا إلا بعد انتشار أخبار توقيعى للأهلى.

وأضاف طارق السعيد: قعدت مع المستشار مرتضى منصور بعد نجاحه في الانتخابات في شهر 5 ولكن كنت مضيت مع الأهلى، وتركت الجلسة بداعى أنى نازل أشترى حاجة علشان مينفعش أمضى لناديين علشان الإيقاف.