شكرا لقرائتكم رئيس الإنتاج الحربي: مختار مختار باقي معنا خلال الفترة القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربي إن مختار مختار المدير الفني لفريقه باقى معهم خلال الفترة القادمة ولا توجد نية لرحيله، وأضاف رئيس الإنتاج الحربي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1 :" اتفقنا مع شديد قناوي على البقاء والحسم نهاية الموسم ولم نتلق أي عروض لأى لاعب بالفريق ونرفض التفاوض مع لاعبين على ذمة أندية أخري".

وطالب اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى وسائل الاعلام بتحرى الدقة والتزام المهنية فى التعامل مع نتائج مسحات كورونا للاعبين والاجهزة الفنية بالدوري.

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تابع عامر : " باسم مرسى مهاجم الفريق سليم تماماً ولم يصب بكورونا مثلما تردد فى بعض وسائل الاعلام كما أن جميع عينات لاعبى الانتاج سلبية ولا صحة لما تردد عن عزل لاعب مخالط لباسم ، ويجب أن يلتزم الجميع بالمهنية ويتحرى الدقة ولا ينشر أخبار مغلوطة تمس مستقبل اللاعبين".

وفى وقت سابق، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى أن اتحاد الكرة لم يخطر ناديه بنتيجة المسحة الثانية التى أجراها الفريق، وبالتالى لا يعلم حقيقة إصابة باسم مرسى مهاجم الفريق بكورونا.